Siena, summit del centrodestra: “Per le elezioni no a candidati di bandiera, Fabio promossa a pieni voti”

“Unanime e piena soddisfazione dell’operato” di Nicoletta Fabio: il centrodestra senese promuove a pieni voti il sindaco di Siena che, si legge in una nota, ha saputo condurre egregiamente i due Palii, dare risposte efficaci e soluzioni ai problemi che si sono presentate in questi mesi, cioè Siena calcio, Palasport, caso pakistani e Siena Jazz”.

Le forze di maggioranza si sono incontrate per fare un summit e tracciare un bilancio dei primi mesi di una nuova amministrazione comunale giudicata ” tempestiva ed efficace su ogni problema, con soluzioni assunte nell’esclusivo interesse della città”. Nella nota congiunta il centrodestra punzecchia anche il Pd: che “farebbe meglio a impegnare il proprio tempo a risolvere i problemi interni. Vediamo infatti grande confusione all’interno dei dem- si legge nel documento-, con documenti contenenti pesanti dissonanze ed emorragia di consensi e di iscritti in varie parti d’Italia. Come pensa un partito che non riesce a scegliere il segretario comunale di potersi occupare dei problemi della città ?”.

Intanto il centrodestra è a lavoro anche per la tornata delle amministrative della prossima primavera ed ha iniziato “a stilare le linee guida in vista delle elezioni amministrative”, fa sapere il deputato di Fdi Siena Francesco Michelotti.

Dal confronto, spiega, “emerge già la certezza di voler percorrere uniti la strada verso la vittoria in tutte le realtà coinvolte, grazie a candidati non di bandiera, ma scelti e valutati comune per comune. Insieme ai vertici provinciali e comunali dei partiti del centrodestra senese, abbiamo deciso di ufficializzare le decisioni prese al momento già durante le prossime settimane”.

“La Lega, vero partito dei territori, vuole essere protagonista nel processo di cambiamento che dopo il capoluogo, coinvolgerà tutto il territorio della provincia di Siena”, così invece Riccardo Megale, commissario provinciale del Carroccio a Siena.