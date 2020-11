Siena. Spugna fritta trovata per terra, è letale per i cani

Un gesto crudele, qualcuno è uscito di casa solamente per poter fare del male ai cani che vanno a passeggiare. La segnalazione è arrivata da Facebook questa mattina a Scacciapensieri vicino al parcheggio in via Cesare Brandi , è stato trovato nel suolo un pezzo di spugna fritta simile ad una polpetta. Per i cani sono veri e propri bocconi killer. L’animale ne è attratto perchè sente l’odore dell’olio e per questo motivo gli appaiono come molto appetitose. Quando però la spugna entra a contatto con i succhi gastrici si gonfia e crea un blocco intestinale che può essere micidiale per il cane.