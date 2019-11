Evento a Siena delle sardine, il sindaco ironizza su una frase di Colonnino

A margine della conferenza stampa sui risultati del viaggio in Cina ed usando una sottile ironia, ricordando un’affermazione diventata virale sui social di Gabriello Lorenzini che tutti conoscono con il soprannome di Colonnino, il sindaco Luigi De Mossi ha parlato della nuova inchiesta nei confronti di alcuni contradaioli di Nicchio e Montone ma anche sulla sempre più probabile manifestazione delle Sardine a Siena

Per quanto riguarda l’ambito delle indagini della magistratura va ricordato che ai contradaioli di Nicchio e Montone sono contestati dei fatti riguardanti un fronteggiamento avvenuto poco dopo lo svolgersi della corsa del Palio del Luglio 2018, vinto dalla contrada del Drago. L’episodio non venne considerato materia di giustizia paliesca.

“L’azione del fronteggiamento fra contrade rivali riveste nel Palio una connotazione propria della secolare tradizione dell’intera città e, in parte, deve risultare intrinseca al tessuto sociale dell’ambiente paliesco, come lo sono tutte le fasi che lo compongono e lo rendono unico. Il fronteggiamento non ha causato nessun problema all’ordine pubblico- queste furono le motivazioni dell’assessore Alberto Tirelli- […]rientra in quello spirito di sana tradizione paliesca di cui la stessa storia ne è garanzia assoluta”.

“Voglio capire come sono partite le indagini, ho avuto anche l’incarico di rappresentare degli indagati quindi la mia posizione è duplice – spiega Luigi De Mossi -. Risponderò su quest0 argomento quando avrò fatto maggiore chiarezza sul come sono partite queste indagini, se per iniziative delle istituzioni o a seguito di qualche denuncia fatta da altri contradaioli. Mi voglio anche confrontare con il Rettore del Magistrato delle contrade ( Claudio Rossi ndr.), vi prometto però che arriverà un risposta puntuale e precisa”.

Per quanto riguarda l’argomento delle Sardine, come sappiamo, la scorsa settimana è uscita la data indicativa della manifestazione: venerdì 6 dicembre 2019. L’evento su Facebook si sta avvicinando a quota mille partecipanti. Il sindaco ha riferito che comunque è ancora troppo presto per fare delle valutazioni personali.

“Mi spiace che non siano nate prima. Forse era anche il caso di mobilitarsi contro chi ha governato la città per oltre 70 anni – questa l’accusa di Luigi De Mossi – più che con un’amministrazione che è al comando da oltre un anno anche se non so se in realtà manifesteranno contro di noi. Nel mio piccolo, se devo essere sincero, condivido il pensiero di Gabriello Lorenzini detto Colonnino”.

Marco Crimi