Siena, si riunisce il coordinamento provinciale e comunale di Italia Viva

“In questi giorni, come Coordinamento provinciale e comunale di Italia Viva Siena, abbiamo iniziato un percorso di confronto con iscritti, simpatizzanti e residenti della città di Siena, che ci porterà alle prossime elezioni amministrative, condividendo con essi una riflessione sul futuro della città e su quali possono essere la azioni concrete per rispondere al meglio alle esigenze del capoluogo”. Inizia così la nota diffusa oggi dal coordinamento senese di Italia Viva che precisa: “Le proposte sono state molteplici e significative ed hanno riguardato ogni ambito della nostra comunità”.

“Abbiamo riscontrato un forte entusiasmo e voglia di fare nella comune visione di uno sviluppo sostenibile e temporalmente verificabile. Ovviamente questo ritrovato spirito di partecipazione ci restituisce determinazione per organizzare altri momenti di ascolto che proseguiranno nelle prossime settimane – si legge ancora -. Contemporaneamente, la nascita della federazione con Azione ci vedrà coinvolti in un percorso condiviso e gli incontri che terremo insieme saranno un primo passo per arrivare alla definizione delle linee programmatiche e della candidatura a Sindaco”.