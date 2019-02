Siena si mobilita per trovare la giovane homeless

Un volto noto in città, ormai, uno di quelli timidi che spuntano negli angoli del centro storico e a cui, se si ha pazienza di avvicinarsi, si finisce per voler bene. È la storia di questa ragazza tedesca, una giovane homeless che spesso sosta in zona Duomo – via dei Pellegrini. Una figura curiosa, resa tenera dalla costante compagnia di un quaderno da disegno e dalla sua cagnolina di piccola taglia di cui è molto gelosa. Nella giornata di oggi, in un gruppo facebook animato da senesi e amanti della nostra città, è comparso questo annuncio di Chiara Somenzi:

“Ciao a tutti, sto cercando di rintracciare questa ragazza, è una homeless tedesca, che da tempo gira per Siena, finora era sempre stata zona Duomo, via dei Pellegrini, piazza del Campo, ha un un cagnolino di piccola taglia e spesso sta seduta a disegnare su un quaderno. Io ed altre persone che vivono vicino a me l’abbiamo aiutata come abbiamo potuto …fino a due settimane fa … momento in cui ne abbiamo perso le tracce e non vorrei le fosse successo qualcosa…io credo che non sia andata via da Siena perché ha lasciato degli effetti personali da me….. vi metto la foto, se qualcuno l’ha vista di recente in giro per Siena, mi farebbe una cortesia a comunicarmelo, grazie mille”

È quindi partito un tam tam di condivisioni sui social e di notizie sporadiche sugli ultimi “avvistamenti” della ragazza che ha coinvolto non solo quelli che la conoscono ma anche tanti che si sono casualmente imbattuti nel post. Una vera e propria mobilitazione per ritrovare la ragazza a cui, a quanto sembra, in molti si sono affezionati. Notizie prese dai commenti, la dicono scomparsa da una ventina di giorni, presumibilmente da quando si è verificata l’ultima nevicata. Da confermare, un avvistamento a Chiusi, davanti ad un supermercato Simply. (Notizia in aggiornamento)

Arianna Falchi