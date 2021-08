Siena, si è tenuto il primo incontro del gruppo di lavoro locale Urbact

Si è tenuto martedì 24 agosto a palazzo Patrizi il primo incontro gruppo di lavoro locale Urbact Siena. Insieme ad altri sei comuni italiani, Siena si è aggiudicata il bando nazionale ‘Practice transfer initiative’ promosso dall’Anci in qualità di punto nazionale del programma Urbact per l’Italia. Presenti all’incontro, promosso dal comune di Siena, l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli e l’assessore al turismo Alberto Tirelli. Tra i partecipanti Fondazione Monte dei Paschi, Magistrato delle Contrade, Pinacoteca nazionale di Siena, Santa Maria della Scala, Siena Jazz, Accademia Chigiana, Associazione pro positivi.

Urbact è un programma dell’Unione Europea che aiuta le città a sviluppare pratiche soluzioni che siano nuove e sostenibili e che integrino questioni economiche, sociali e ambientali-urbane. Siena importerà la pratica Climate Change da Mantova, a sua volta sviluppata in un progetto Urbact di Manchester. Obiettivo del progetto, per il quale è necessario creare un vero e proprio gruppo di lavoro locale (composto da uffici comunali e associazioni del territorio) è l’attuazione di politiche ambientali ed ecosostenibili focalizzate sulle organizzazioni culturali e le loro attività attraverso piani strategici per il coinvolgimento dei cittadini sul tema ambientale grazie al settore artistico e culturale.

Tre le macro aree individuate dal gruppo senese durante il primo incontro: musica, musei ed eventi. Il perimetro di azione è flessibile e aperto a nuove idee e può essere implementato da nuove adesioni (istituzioni, associazioni e uffici comunali) da far pervenire attraverso la compilazione del modulo interno al link.

Un esperimento importante e innovativo per la nostra città per il quale viene richiesta la partecipazione dei cittadini interessati al principio della sostenibilità. Un lavoro di squadra, per favorire il concetto che la tutela ambientale, grazie ad un lavoro sinergico delle parti coinvolte, non vada imposta da leggi, ma debba diventare un vero e proprio standard culturale. Previsto a Siena nel marzo del 2022 un incontro in presenza insieme agli altri comuni vincitori del bando. Saranno promossi una serie di incontri e di webinar volti ad incrementare il gruppo di lavoro e il coinvolgimento cittadino. Per chi volesse essere aggiornato sulle ultime attività del progetto è possibile consultare la pagina Facebook di Urbact – Siena.