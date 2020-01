Raccolta differenziata con le Sei Card: da domani apre uno sportello informativo

A partire da martedì 7 gennaio, in via Simone Martini 57, nella sede di Sei Toscana a Siena, sarà a disposizione dei cittadini lo sportello informativo dedicato al nuovo servizio di raccolta differenziata con i cassonetti ad accesso controllato.

Il primo step di attivazione del nuovo servizio ha interessato i residenti nelle zone di Taverne, Via Aretina, Coroncina, Cerchiaia, viale Toselli, Volte Basse, Massetana Romana e Sant’Andrea, coinvolgendo circa 12mila cittadini che hanno ricevuto, tramite posta, due tessere 6Card con le istruzioni per l’attivazione. Ad altre 1000 utenze, rientranti nelle zone del primo step che si sono aggiunte dopo un lavoro di aggiornamento delle banche dati condotto dall’Amministrazione e il Gestore, sono state consegnate a domicilio in questi giorni le 6Card.

Dopo una prima fase iniziale ad accesso “libero”, che ha permesso a tutti di comprenderne il corretto funzionamento dei nuovi contenitori, a partire da lunedì 20 gennaio l’utilizzo dei cassonetti sarà possibile solo con la 6Card. Per tale motivo chi ancora non l’avesse fatto, è pregato di attivare le 6card chiamando il numero dedicato 05771799280 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Il venerdì dalle 9 alle 12,30) oppure compilando il modulo online presente alla pagina dedicata ai servizi del comune di Siena del portale www.seitoscana.it.

Da martedì 7 al 31 gennaio, inoltre, sarà aperto uno sportello dedicato presso la sede di Sei Toscana, in via Simone Martini 57, al quale sarà possibile rivolgersi per qualsiasi problematica relativa alla 6Card (mancato recapito, richiesta copia, malfunzionamento, ecc.) e per il ritiro da parte delle utenze che hanno trovato nella propria cassetta postale uno specifico avviso. Lo sportello sarà aperto dal 7 al 18 gennaio, dal lunedì al sabato dalle 11 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.30. Dal 20 al 31 gennaio, il martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.30.

Per maggiori informazioni: numero verde 800127484 o www.seitoscana.it.