Siena, scuole dell’infanzia comunali: al via, online, gli open day 2022

“Al via, on line, gli open day 2022 per le scuole dell’infanzia comunali”. A darne l’annuncio l’assessore ai Servizi all’Infanzia Paolo Benini.

“Per far conoscere alle famiglie i percorsi didattici, le strutture e l’accoglienza dei bambini nelle nostre strutture comunali – ha detto l’assessore – anche per il prossino anno scolastico l’Amministrazione organizza degli Open Day, attraverso i quali poter dialogare con le insegnati, in modo da conoscere le offerte di insegnamento e gli spazi dove i piccoli trascorreranno ore di apprendimento e divertimento attraverso momenti ludici con finalità educative”.

Gli incontri, in videoconferenza, durante i quali le insegnanti risponderanno in diretta ai genitori si terranno in orario 17,30-18,45 dei seguenti giorni: lunedì 17 gennaio “M. Meoni” (Strada di Ginestreto); martedì 18 gennaio “Asilo Monumento” (via R. Franci, 28); mercoledì 19 gennaio “A.M.E. Agnoletti (via Q. Settano, 31); giovedì 20 gennaio “Raggio di sole” (via L. Consorti, 2); lunedì 24 gennaio “B. Vestri” (P. tta D. A. Perucchi, 2); martedì, 25 gennaio, “S. Marta” (via N. Orlandi, 1).

Per partecipare agli incontri e ricevere il link di accesso si deve inviare una richiesta a: [email protected]. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno previsto per la videoconferenza a cui si vuole partecipare.

Per info: contattare lo 0577 292300/2131.