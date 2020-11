Siena, sciopero generale dei dipendenti pubblici sanitari: possibili disagi negli ospedali

I sindacati Usi-Unione Sindacale Italiana e Usb Pi Scuola hanno indetto uno sciopero generale per l’intera giornata di domani. Lo sciopero coinvolgerà tutto il personale sanitario a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari o atipici. A causa di questo, le attività ambulatoriali potrebbero subire delle variazioni in base all’adesione del perosonale, l’azienda ospedaliero-universitaria senese e la Ausl sud-est, pertanto, raccomandano i pazienti, qualora avessero visite in programma, di contattare gli ambulatori specifici per informarsi del regolare servizio. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Ausl Toscana sud-est si scusano per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà delle aziende stesse. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.