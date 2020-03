Viola il decreto Conte e va alle terme di San Casciano dei Bagni: denunciato

A San Casciano dei Bagni è scattata la denuncia da parte della Polizia municipale nei confronti di un uomo proveniente da un altro Comune, sorpreso nella serata di domenica 15 marzo, senza giustificato motivo, nell’area del Bagno grande. Qui sono presenti dei vasconi con acqua termale, meta – in tempi normali – di appassionati per scopo ricreativo. «Mi appello al senso di responsabilità dei cittadini di San Casciano e delle aree limitrofe – afferma il sindaco Agnese Carletti – perché mantengano il senso di responsabilità che hanno dimostrato finora. Questo episodio spero che rimanga una eccezione: è inutile sottolineare quanto sia insensato e pericoloso muoversi da un Comune all’altro o anche all’interno dello stesso Comune solo per il proprio divertimento». Le vasche tra l’altro erano state delimitate e liberate dell’acqua già da una settimana, proprio per non indurre in tentazione. Nel frattempo la polizia municipale e i Carabinieri stanno intensificando i controlli anche nelle frazioni di Celle sul Rigo, Palazzone, e in tutto il territorio comunale. «A nome della cittadinanza – aggiunge il sindaco Carletti – esprimo il sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, al personale medico e a tutti coloro che in questo momento, sul campo, stanno lavorando con grande sacrificio e impegno per tutelare la nostra salute».