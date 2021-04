Siena, Rossi contro De Mossi: “Per le Scotte si è preso solo il merito di quanto ha realizzato la Regione”

“Il sindaco di Siena non si è mai lamentato durante la mia gestione né ha mai fatto una proposta a favore dell’ospedale che fosse anche la più banale.

Lui e la sua giunta partecipavano invece alle numerose inaugurazioni e cercavano sempre di farsi belli con ciò che noi realizzavamo, come adesso sta facendo anche con Toscana Lifes Sciences”.

Enrico Rossi, ex- Governatore della Toscana, replica nuovamente alle accusa del sindaco di Siena Luigi De Mossi, che ieri, martedì 6 aprile, lo aveva accusato di essere il responsabile delle criticità nella sanità toscana. “Deve essere un coniglio mannaro con una bella faccia di tolla”, esordisce così Rossi. “Difende Giani e inopinatamente mi attacca dicendo che avrei falcidiato l’ospedale di Siena durante la mia presidenza della Regione”,

L’ex- presidente riprende un messaggio scritto dall’ex-dg delle Scotte Valtere Giovannini. “Il potenziamento della sanità senese, in particolare l’Aou Senese, avvenuto in questi anni è sotto gli occhi di tutti. Posso testimoniare personalmente quanto è accaduto nell’ultimo triennio, come direttore generale delle Scotte- continua -. La solida capacità di reazione, ancora oggi non venuta meno, dell’ospedale di Siena alla pandemia è stata possibile grazie agli investimenti realizzati in questi anni sotto la presidenza Rossi”.

Giovannini cita qualche dato “24 nuovi posti letto di terapia intensiva, dotati di tutte le attrezzature necessarie, e gli investimenti per nuove apparecchiature, tra cui due risonanze magnetiche e due TAC- raggiuge-, il sequenziatore genetico, nonché le ristrutturazioni con investimenti per oltre 60 milioni di euro, l’acquisto del centro didattico e il sostegno alla realizzazione di quello nuovo, e le risorse messe a disposizione per rispondere più adeguatamente possibile alle esigenze dell’università di Siena, fortemente provata dopo il deficit. Ricordo ancora le nuove realizzazioni tra cui il polo endoscopico, l’eliporto, l’area sperimentazioni cliniche dell’immunoncologia, l’assunzione di nuovi professionisti, il potenziamento di aree di eccellenza tra cui l’area chirurgica, quella cardiologica, quella oncologica e quella delle scienze della vita di cui oggi in tanti si fregiano e che fu voluta fortemente proprio da Enrico Rossi, il quale ha sempre creduto in un distretto cresciuto e sviluppato grazie agli investimenti regionali e che coinvolge appieno l’Aou Senese”, prosegue.

“Anche le basi per l’acquisto dell’immobile di viale Sardegna – nonostante altri se ne prenderanno il merito – sono state definite durante la presidenza Rossi. Rammento infine che proprio il Comune di Siena ha conferito il mangia d’oro alla sanità senese e lo ha fatto anche per l’ottimo lavoro svolto durante gli anni della presidenza Rossi”, conclude.