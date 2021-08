Siena Robur, dal Pordenone arriva Youssouph Sylla

La società della Robur ha reso noto di aver ingaggiato l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla. Il giocatore, senegalese classe 1998, gioca prevalentemente come punta centrale e arriva dal Pordenone in prestito con diritto di riscatto. Nella scorsa stagione Sylla ha giocato in prestito al Gozzano in Serie D: con la maglia dei piemontesi ha realizzato 19 reti e 8 assist. Tra il 2018 ed il 2020 Sylla ha giocato in Lega Pro nel Piacenza, buttando la palla in rete per 4 volte in 40 presenze.

Sylla è già a disposizione di mister Gilardino e questo pomeriggio si allenerà col resto del gruppo. Questa mattina il giocatore si è prodigato in un primo lavoro atletico all’Artemio Franchi con i preparatori Bencardino e Babucci.