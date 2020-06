Siena, ripartono le visite del Centro guide. Federica Olla: “Quest’estate coinvolgeremo anche le contrade”

“L’idea per la prossima estate è quella di coinvolgere le contrade. La nostra estate non avrà feste titolari, cene e non avrà il Palio. Ora c’è l’occasione di offrire ai rioni dei tour a Siena per i propri contradaioli”.

Lo ha detto Federica Olla, responsabile Centro Guide Siena, che stamani, ospite delle video interviste di Siena News, “vorremmo offrire alle società di contrada la possibilità di avere delle attività che normalmente non vengono fatte in estate – prosegue-, anche per stimolare la presenza dei contradaioli”.

La parola d’ordine in questo momento di crisi economica è collaborazione, fare sistema tra le varie realtà cittadine per ripartire dopo la chiusura. “Un’idea potrebbe essere quella di organizzare pacchetti tra guide turistiche ed esercenti e commercianti permettendo ai turisti di impostare la loro vacanza ideale”, questa invece è la proposta che Alessandro Fossi, titolare del ristorante Tiburon, ha sia per Siena che per Follonica, il luogo dove si trova la sua attività.

Sulle presenze estive a Follonica Fossi, altro ospite della diretta, è comunque speranzoso: “viviamo di turismo toscano, speriamo comunque in una buona stagione”, dice Fossi che poi si augura che, una volta finito tutto si possa fare “un grande cenone in Piazza del Campo, con tutte e diciassette le consorelle”.

Intanto le guide senesi ripartono oggi con la loro attività e con il progetto (R)estate in Toscana, questo il calendario di giugno: oggi alle 18 appuntamento con Siena è donna, domenica 7 giugno alle 17 Pienza insolita, venerdì 12 alle 18 Siena di Tozzi, sabato 13 alle 15,30 visita all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, domenica 21 alle 10.30 visita a San Galgano, sabato 27 alle 11 visita a Massa Marittima. E’ necessaria la prenotazione chiamando lo 057745273 oppure con una email a [email protected]