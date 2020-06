Siena riapre sabato i suoi musei

Dopo ore di discussione oggi è arrivata l’ufficialità: sabato 13 giugno è il giorno in cui i musei comunali senesi riapriranno. Ripartiranno il Santa Maria della Scala, la Galleria Cesare Olmastroni, i Magazzini del Sale e il Museo Civico. La mancanza di una data aveva creato un piccolo caso politico con membri dell’opposizione in consiglio comunale che avevano attaccato l’amministrazione.

A quanto si apprende dall’Albo Pretorio ai Magazzini del Sale e la Galleria Olmastroni l’intenzione sarebbe quella di ospitare le mostre Anima Sola di Giampaolo Talani fino a settembre e Forma/ae di Stefano Vigni fino alla prima metà di luglio.

Riapertura musei, la road-map per la provincia di Siena

Sempre sabato 13 giugno sarà il d-day per molte riaperture in provincia di Siena. In quella data ritorneranno accessibili al pubblico il complesso monumentale del Duomo di Siena e il Museo dell’Opa, mentre a Montepulciano si potrà entrare nuovamente nel Tempio di San Biagio, la “perla di travertino” incastonata nella campagna, a Pienza nei Musei Città di Luce e nell’Abbazia di Sant’Antimo. Venerdì 12 giugno è il giorno del Duomo di San Gimignano, ma nella città della Vernaccia sono già visitabili, dal 5 giugno, i Musei Civici con il Palazzo Pubblico, la Pinacoteca e la Torre Grossa.

A San Quirico d’Orcia riapriranno il Museo del Barbarossa e le sale espositive, fra cui la mostra di pittura di Simona Stanciu, quasi pronti anche i i musei della Città di Chiusi, lo rende noto il Comune. A Monticiano giovedì 11 giugno segna la ripartenza del Museo della Biodiversità. Da oltre due settimane è poi accessibile l’Abbazia di San Galgano a Chiusdino. Sempre a Siena il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici riapre finalmente al pubblico il 15 giugno