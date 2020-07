Siena riapre ChigianArtCafè. Armiento: “Per l’Accademia un altro tassello per tornare alla normalità”

“Il ChigianArtcafè è stato immaginato per aprire l’Accademia al pubblico dei concerti, agli studenti, agli allievi e alla comunità. Nel 2018, quando il progetto è partito volevamo fare capire ai senesi cosa fosse la Chigiana, dall’attività formativa ai tesori nascosti. Aver potuto riaprire è un passaggio per noi importante”.Così Angelo Armiento, direttrore amministrativo della Chigiana, commenta la riapertura del ChigianArtCafè, lo spazio nel tempio della musica che l’Accademia e Opera Civita hanno pensato per tutti quelli che, tra una passeggiata lungo le vie di Siena e una visita alle bellezze della nostra città, vogliono concedersi anche una pausa degustando la vasta lista di vini locali e di cocktail studiati affinché possano abbinarsi ad un ascolto o ad una lettura, assaggiando il meglio che la tradizione toscana del cibo ha da offrire nei menù del giorno e sfruttando la wi-fi libera.

“Avere quest’apertura vero un ritorno alla normalità è un tassello che si aggiunge per l’Accademia. Faremo si che siano momento di musica dal vivo con i nostri allievi – prosegue Armiento-, il venerdì e il sabato alle 19.30 ci saranno alcuni ragazzi che si esibiranno con brani di musica classica”.lla caffetteria sarà possibile consumare un brunch, concedersi una dolce pausa con pasticceria e gelato o un aperitivo – cena all’ora del tramonto. Il ChigianArtCafè sarà aperto tutti il venerdì dalle 17 alle 23, il sabato dalle 12 alle 23 e la domenica dalle 12 alle 16.

Il ChigianArtCafè sarà inoltre lo sponsor tecnico della mostra ‘Il sogno di Lady Florence Phillips” che aprirà al pubblico al Santa Maria della Scala dal prossimo 24 luglio fino al 10 gennaio 2021. Durante questo periodo saranno numerose le iniziative collegate alla collezione della Johannesburg Art Gallery e che vedranno la caffetteria dell’Accademia diventare un punto di riferimento per i visitatori attraverso una proposta enogastronomica a loro dedicata.Per seguire le attività del ChigianArtCafè è possibile collegarsi alle pagine social facebook e Instagram ad essa dedicate tramite le quali sarà possibile effettuare prenotazioni o chiedere informazioni.