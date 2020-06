Siena, riapre al pubblico lo sportello del Garante delle persone con disabilità

Dopo lunghi mesi di stop a causa del coronavirus, adesso riapre lo sportello del Garante delle persone con disabilità. Le attività del Garante non si sono fermate in queste settimane ma sono andate avanti da remoto: smart working anche per le disabilità. Sono stati molti i cittadini che hanno contattato telefonicamente il Garante per ricevere aiuto e chiarimenti riguardo alle normative sulla disabilità. Inoltre, in occasione del bando per i campi estivi organizzati dal Comune, c’è stata la consueta opera di diffusione relativamente alla messa a disposizione dei voucher per i ragazzi portatori di handicap. Più recentemente in collaborazione con la Società della Salute Senese il Garante si è attivato per la riapertura del centro diurno “Santa Petronilla”.

Per chi avesse necessità di contattare il Garante delle persone con disabilità o prendere un appuntamento può utilizzare i seguenti canali: telefono 3203124201, e-mail [email protected], Pagina Facebook: Garante delle persone con disabilità – Comune di Siena.