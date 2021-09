Siena, Renzi presenta il suo libro e arriva Marrocchesi Marzi:. Endorsement? “Sarebbe interessante”

Curiosa l’improvvisata di Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato alle suppletive senesi per il centrodestra, alla presentazione del nuovo libro di Matteo Renzi “Contro Corrente”. Il candidato ha voluto essere presente a questa giornata in veste privata per ascoltare le idee che il leader di Italia Viva racconta nel suo libro.

“Sono qua – dice Marrocchesi Marzi – in veste di cittadino per ascoltar le parole di uno dei massimi leader di un partito a livello nazionale. Non ci sarà nessun incontro formale se non un normale saluto che qualsiasi persona farebbe”.

Ma la sua presenza suscita curiosità alla stampa, inevitabile la domanda di un giornalista che chiede se la sua presenza non sia una possibile intesa con Italia Viva. Il candidato ribatte: “Non è questa la sede e nemmeno il momento di parlarne. Sono dinamica talmente complicate e talmente imprevedibili che non mi sento di esprimere, però aprirebbero un dibattito interessante”.

NB