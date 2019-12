Dalle tovaglie ai canovacci delle contrade: a Natale il regalo ideale si trova al mercatino della Pubblica Assistenza

Le mani sapienti delle donne del gruppo di cucito della Pubblica Assistenza anche quest’anno hanno realizzato dei piccoli capolavori che verranno messi in vendita al “mercatino di Natale”. Domani sotto il gazebo davanti al bar dell’associazione in viale Mazzini ci saranno tante idee regalo e non solo. Queste volontarie con un ago, un filo e un po’ di stoffa riescono a realizzare cose davvero belle. Si va da fantasiose e coloratissime palle di natale a tovaglie, portapane e canovacci delle contrade. Ci sono poi centri tavola, presine da cucina e grembiuli. Potremo continuare ma è meglio andare a vedere e comprare così possiamo anche dare una mano ad un’associazione di volontariato che fa tanto per il nostro territorio.

Il “ mercatino di Natale ” apre stamani alle 10 e chiude alle 18.

Cecilia Marzotti