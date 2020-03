Anche oggi si è tenuto il bollettino del capo del Dipartimento Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sale il numero dei guariti, 213 persone in più rispetto a ieri arrivando a 1258, salgono anche i decessi, 189 in più rispetto a ieri, superato il migliaio di decessi. Per quanto riguardano i contagi si sale a quota 12239, 2214 positivi in più.