Siena protagonista nelle tv europee: arrivano troupe da Francia e Austria

Siena è ancora protagonista nelle televisioni di tutto il mondo. Dopo la Rai e Canale 5 in questi giorni stanno lavorando in città gli operatori della rete televisiva France 2 e anche Netflix dovrebbe tornare nei prossimi mesi. Dalla giunta però è arrivato il via libera per un documentario che sarà prodotto dalla compagnia austriaca GS Film Film– und Fernsehproduktion e.U. e andrà in onda sulla rete televisiva di lingua tedesca ORF/3sat – è visibile in Germania, Austria e Svizzera-. e per una puntata del programma culturale Invitation au Voyage prodotto dalla società Elephant adventures e diffuso sul canale franco-tedesco Arte.

Per la prima compagnia di produzione la giunta ha dato l’autorizzazione per le riprese video per realizzare per un documentario storico-culturale di

approfondimento su Arte e artigianato lungo la Via Lauretana, come si legge nell’Albo Pretorio nello specifico le riprese riguarderanno Piazza del Campo e Palazzo Pubblico – in particolare l’ affresco di Ambrogio Lorenzetti “Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo”- e si terranno, se non ci dovesse essere maltempo, lunedì 19 e martedì 20 ottobre.

La Elephant adventures arriverà in città invece nei giorni venerdì 9 e sabato 10 ottobre in Piazza del Campo e all’interno del Palazzo Pubblico, per le riprese finalizzate alla realizzazione di un documentario di 13 minuti alla scoperta di Siena, sulle tracce del cineasta Bernardo Bertolucci