Siena, prosegue l’installazione dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato

A Siena continua il lavoro da parte di Sei Toscana nell’installazione dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato. Appena conclusa la zona di Isola d’Arbia, adesso sarà la volta di Scacciapensieri, in arrivo anche nel,e case la tessera Sei Card con un fogliettino pieghevole dove illustrerà tutti i dettagli relativi al funzionamento della tessera.

In queste prime settimane tutti i nuovi contenitori saranno ‘aperti’ e potranno essere utilizzati anche senza la 6Card, semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.

Per accompagnare la cittadinanza verso il nuovo sistema, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno attivato gli ECO-informatori che si occuperanno di assistere i cittadini e le attività economiche nei primi utilizzi della 6Card e presidieranno le nuove postazioni di raccolta illustrando le modalità di conferimento dei rifiuti. Inoltre è a disposizione anche un video-tutorial che spiega passo per passo come utilizzare i nuovi contenitori (link: https://seitoscana.it/video/video-tutorial-cassonetti-intelligenti-sistema-misurazione-volumetrica-dei-rifiuti2).

Per i cittadini coinvolti nella riorganizzazione è a disposizione anche il Punto informativo di Sei Toscana in via Simona Martini 57 a Siena. Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19. I cittadini residenti nelle zone dove è già attiva la raccolta differenziata con cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato potranno rivolgersi al punto informativo per il ritiro e per qualsiasi problematica relativa alla 6Card (come il mancato recapito, richiesta copia, malfunzionamento, ecc.).