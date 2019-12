Cade in casa per un giramento di testa: 86enne soccorsa dalla polizia

Domenica sera 8 dicembre, verso le 21, alla questura giunge la telefonata di un uomo che abita a Reggio Emilia. E’ preoccupato, la sua anziana nonna, una 86enne senese, non risponde al telefono da due giorni.

Le Volanti si portano subito arrivano nelle vicinanze dell’abitazione della donna, nel centro.

Abita da sola al terzo piano ma a Siena non ha nessun parente che possa aiutare la Polizia per cercare di entrare in casa. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allora, seguendo le indicazioni del nipote e con l’aiuto di un un’latra persona, riescono a trovare le chiavi dell’appartamento, nascoste in un mobile del pianerottolo. Entrano in casa e trovano la povera donna riversa a terra, in cucina, per fortuna cosciente.

Riferisce di aver avuto, nella mattinata, un capogiro e, una volta caduta a terra, di non essere più riuscita a rialzarsi e di chiedere aiuto.

I sanitari del 118, già preallertati dai poliziotti, forniscono alla donna le prime cure e, subito dopo, la trasportano con l’ambulanza dell’Ospedale di Siena.