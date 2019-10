‘Siena Photo Awards’ , ci siamo: il centro storico diventa una galleria a cielo aperto

Sarà un viaggio attraverso la fotografia dei grandi nomi del settore nonché le principali testate internazionali tra cui National Geographic, New York Times, Lonely Planet, The Guardian, Le Figaro, Daily Mirror ed El Pais che, in coppia con il mondo amatoriale, toccherà alcuni spazi di pregio come: Piazza Matteotti, Torre dei Malavolti, Piazza Madre Teresa di Calcutta davanti all’ingresso del Chiostro di San Domenico, le Logge di Piazza Indipendenza e La Lizza.

Siena, dopo l’approvazione da parte della Giunta e il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Siena, Grosseto e Arezzo, ospiterà la quinta edizione del festival fotografico “Siena International Photo Awards” 2019. Dal 26 ottobre al 30 novembre, la città si trasformerà in un galleria fotografica a cielo aperto con allestimenti sparsi nel centro storico.

“Un evento – ha affermato l’assessore al turismo Alberto Tirelli – dall’ampio respiro internazionale che sposa la visione dell’Amministrazione di un turismo sempre più proiettato fuori dai confini regionali e italiani. Siena non solo culla di una cultura antica con la sua ricca storia, ma anche ambasciatrice di un’arte più contemporanea quale la fotografia”.