Siena, Perinetti è ufficialmente il nuovo Ds: oggi la presentazione a stampa e tifosi

Oggi, giovedì 1 luglio, è il giorno di Giorgio Perinetti. Come la stessa società aveva annunciato già da tempo, il dirigente si è accasato al Siena per la stagione 2021/22, dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. L’ufficialità, in ogni caso, è arrivata questa mattina con una nota della società Acn Siena 1904. Per Perinetti si tratta della terza avventura coi colori bianconeri, dopo le stagioni tra il 2004 ed il 2007 ed il biennio 2010-12 con Mezzaroma. Nelle ultime stagioni il dirigente si è distinto a Venezia, prendendo la società della laguna in Serie D e riportandola fino alla B, ha ricoperto il ruolo di direttore generale al Genoa ed ha vissuto l’ultima annata a Brescia, dove ha chiuso il campionato di Serie B al 7° posto.

Confermati da tempo anche Alberto Gilardino nel ruolo di allenatore e Gaetano Caridi nel ruolo di vice. La società bianconera, sempre nella stessa nota, ha ufficializzato anche il ritorno di Paolo Negro e Stefano Corsini: per Negro si tratta di un ritorno, visto che ha difeso i colori della Robur tra il 2005 ed il 2007. L’ex difensore di Brescia, Lazio e Bologna ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico di mister Gilardino. Per Corsini, invece, si prospetta il ruolo di analista delle partite.

Questo pomeriggio alle 17:30, allo stadio Artemio Franchi, si terrà la presentazione alla stampa del nuovo Ds e dei nuovi componenti dello staff. A seguire, alle 18:30 ci sarà l’incontro di presentazione con i tifosi. Saranno presenti anche il direttore generale, Andrea Bellandi, ed il vice presidente, Alessandro Belli.

Infine, la società bianconera, ha fatto sapere di aver sottoscritto un accordo con il giornalista professionista Andrea Bianchi Sugarelli che sarà a capo dell’Area comunicazione e si avvarrà delle collaborazioni dell’agenzia ‘Open comunicazione’ e del grafico Marco Cheli. Confermati anche l’addetto alle relazioni esterne Giacomo Muzzi ed il Social media manager Ernesto Alaimo