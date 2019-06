Siena, per i bus turistici ecco il sistema di prenotazione online

Arriva il sistema di prenotazione online per i bus turistici in arrivo a Siena. Il via libera al nuovo strumento è stato dato dalla giunta comunale che ha approvato anche una diversificazione del costo del ticket per i pullman.

Attraverso il nuovo sistema di prenotazione online che sarà attivo dal primo settembre, la Siena Parcheggi potrà accettare sia le prenotazioni sia i pagamenti e in questo modo si potranno semplificare le procedure e soprattutto disporre in anticipo delle informazioni sul numero di mezzi in arrivo e sugli attracchi impegnati, così da gestire in maniera più puntuale la circolazione e la sosta dei pullman, il che significa un minore impatto sul traffico cittadino intorno al centro storico e una maggiore sicurezza dei visitatori soprattutto nella fase di salita e discesa. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e la Siena Parcheggi dunque la procedura di prenotazione e pagamento si potrà concludere online, con pochi click e gli autobus troveranno il loro ticket già pronto al check point del parcheggio “Il Fagiolone”. Il metodo sarà attivo in fase sperimentale già nei prossimi giorni.

Per incentivare il nuovo sistema di prenotazione, l’amministrazione, in accordo con la Siena Parcheggi, ha deciso che il costo per chi utilizzerà il canale online resterà invariato mentre saranno ritoccate le tariffe per chi continuerà ad utilizzare la vecchia procedura: ad esempio, da settembre, per chi rimane solo un giorno nella nostra città, in alta stagione, si passerà da 130 a 160 euro.