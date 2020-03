Siena, primi voli di Pegaso dalla caserma “Roberto Bandini” della Folgore

Il servizio di elisoccorso è attivo e operativo nella sede temporanea. Sono già stati effettuati i primi voli dell’elisoccorso Pegaso la cui superficie di atterraggio e decollo è stata momentaneamente spostata alla caserma “Roberto Bandini” del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Siena, in Piazza Amendola, per permettere i lavori di ammodernamento e adeguamento dell’eliporto del policlinico Santa Maria alle Scotte. Da domenica 1 marzo, Pegaso ha effettuato i suoi voli da e per Siena con supporto logistico all’interno della base militare, da dove poi partono i mezzi per trasportare i pazienti in ospedale. “Ci tengo a ribadire i miei più sentiti ringraziamenti al 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Siena, insieme alla Prefettura e all’Azienda Usl Toscana sudest, per la grande disponibilità e la consueta e proficua collaborazione, dimostrata anche in questa occasione – commenta il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Valtere Giovannini -. La comprovata vicinanza e il prezioso supporto ci permetteranno di garantire piena operatività, sia di giorno che di notte, per i servizi di emergenza-urgenza del nostro ospedale, consentendoci al tempo stesso di poter effettuare i lavori di adeguamento e ammodernamento del nostro eliporto”.