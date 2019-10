Siena, patto tra Asl e azienda ospedaliera: nasce una nuova rete senologica

La rete senologica dell’Area Vasta sud est si rafforza grazie anche all’impegno dell’associazionismo femminile, e non solo, impegnato in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione a sostegno delle donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno.

E’ in via di definizione, una rete senologica in provincia di Siena, mediante un accordo che sarà stipulato nelle prossime settimane tra i direttori generali dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena e dell’Ausl Toscana sud est, a testimonianza di un impegno fattivo insieme all’associazionismo di riferimento per la cura della salute ad ampio raggio della donna chiamata a confrontarsi con la malattia tumorale.

Per sensibilizzare in tale direzione, l’associazione Iosempredonna di Chianciano Terme da anni promuove una serie di iniziative divenute appuntamenti immancabili quali i monumenti colorati di rosa, l’Urban Knitting, la premiazione del concorso letterario Donna Sopra Le Righe, il cui presidente onorario Andrea Camilleri è stato ricordato durante le premiazioni alla presenza degli autori e di attori.