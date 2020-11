Siena, parte la raccolta firme per la legge contro la propaganda nazi-fascista

A seguito della richiesta del presidente del comitato promotore e sindaco di Stazzema Maurizio Verona, sono stati depositati anche a Siena i moduli per la raccolta di firme per un progetto di legge di iniziativa popolare relativa alle “norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. Lo si legge nell’Albo pretorio di Siena sarà possibile firmare gli appositi moduli all’ufficio elettorale del comune di Siena, in via di salicotto n. 6 da lunedi a venerdi dalle 9 alle 12.30 e martedi e giovedi dalle 15 alle 17, e all’ ufficio decentrato di via B. Tolomei n. 7 (loc. Acquacalda) da lunedi a venerdi dalle 9 alle 12.30, martedi e giovedi dalle 15 alle 17