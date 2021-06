Siena, parte il concorso per vigili urbani, il comandante: “Siamo davanti ad una svolta epocale”

“Da fine luglio saranno presenti operatori in bicicletta” ed ancora “abbiamo beneficiato di ‘Scuole sicure’: progetto di controllo, prevenzione e informazione negli istituti scolastici”. Lo ha annunciato il comandante della Polizia Municipale Cosimo Tafuro a margine della presentazione del concorso da undici posti per entrare nel corpo di Siena(link qui). “L’iniziativa va nel solco di quello che questa amministrazione sta portando avanti: un sostanziale rinnovamento del Corpo dettato da un naturale tasso di sostituzione delle persone e dall’esigenza di avere un maggiore numero di agenti”, aggiunge. “Uniamo chi è già dentro con i nuovi arrivati, Una sinergia generazionale che è il punto di forza di questa svolta epocale – afferma -. Vogliamo essere presenti in modo capillare nel nostro territorio”. Ancora Tafuro: “Il nostro focus primario è è servire i cittadini di Siena, la città e le sue istituzioni. I nostri pilastri sono il rinnovo delle risorse umane, l’investimento tecnologico e la formazione professionale continua”.

KV

MC