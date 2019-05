Siena Parcheggi, Massimo Castagnini nuovo presidente: “Cambiano le tariffe per la sosta a Le Scotte”

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa da parte dell’ ormai ex presidente Alessandro Lepri sulla volontà di non voler continuare con un nuovo mandato per la Siena Parcheggi, stamani il sindaco di Siena ha presentato davanti ai giornalisti il nuovo cda della società partecipata del Comune: Massimo Castagnini è il nuovo presidente, lo aiuteranno il vice Umberto Bartalucci e la consigliera Simona Saccone Bruni.

Scelte non politiche ma tecniche, come ha tenuto a specificare il primo cittadino di Siena che sui conti dell’azienda si è così espresso: ” La Siena Parcheggi sta bene e i conti sono in ordine grazie anche all’arrivo di tanti turisti che hanno un impatto significativo nelle casse dell’azienda. Questo è anche merito della giunta comunale. Abbiamo in mente tanti interventi per facilitare l’afflusso delle macchine e rendere funzionale un traffico caotico, pensiamo ad una app che indichi dove sono disponibili i parcheggi. Gli utili sono stati tutti messi a riserva per la manutenzione e gli interventi. Questo è un nuovo corso e noi siamo in totale sintonia con questo consiglio d’amministrazione”.

Il primo atto del mandato Castagnini è stato quello di rivedere le tariffe dei posteggi vicino all’ospedale Santa Maria le Scotte. “Non si pagherà la prima ora di sosta – spiega il nuovo presidente -. Il costo sarà di un euro dalla seconda ora. Dalla terza fino alla 24 esima si pagheranno 2,5 euro”.

Marco Crimi