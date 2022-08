Siena omaggia l’eroe della Grande guerra Ettore Martini: mostra all’Archivio di Stato

Siena omaggia Ettore Martini, maggiore degli Alpini ed eroe della Grande guerra, con una mostra all’Archivio di Stato. Lo ha deciso la giunta che ha dato il sì ad una delibera dove si legge che verranno concessi alla sezione locale dell’Unione Alpini in congedo: il patrocinio del Comune per l’evento ed un contributo di 1500 euro per l’esposizione, in modo da poter allestire gli oggetti, le fotografie , i documenti storici del Maggiore o riferiti a quei fatti che gli hanno valso le decorazioni al valor militare ed altri riconoscimenti. L’iniziativa si terrà nel mese di novembre in occasione del 150esimo anniversario del Corpo. Marchigiano di nascita Martini, dopo il congedo nel 1919, tornò a vivere a Siena, la città di sua moglie Vittoria Purghi. Nel 1932 divenne socio corrispondente dell’Accademia senese per le arti e per le lettere. Durante la sua carriera militare si distinse particolarmente per le sue imprese sia in Libia, durante la guerra Italo-turca, sia nel primo conflitto mondiale. Il suo nome si lega a quello del battaglione “Val Chisone” degli alpini, di cui era comandante. Il gruppo di penne nere riuscì, nel 1915, a prendere una cengia – chiamata proprio cengia Martini in suo onore- sul monte Lagazuoi da dove furono poi sferrati molteplici attacchi alle postazioni austriache che si trovavano sui picchi delle Dolomiti. Martini è scomparso nel 1940 e la sua salma riposa ora al cimitero monumentale della Misericordia di Siena.

MC