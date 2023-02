Siena, ok della Giunta al bonus “Benvenuto al mondo” 2023, ecco come fare domanda

Il bonus “Benvenuto al Mondo” è stato confermato anche per il 2023. L’approvazione è avvenuta ieri in Giunta per il buono spesa che viene erogato a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale con bambini nati (o adottati) nell’anno 2023.

Contributo da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, fino all’importo di 200 euro, nelle tre Farmacie dell’ASP “Città di Siena”: in viale Vittorio Veneto, 21; in via Aretina, 34 e in Piazza Carlo Rosselli, 3 (Stazione Ferroviaria).

La domanda potrà essere presentata a mano all’ufficio Protocollo del Comune (Piazza Il Campo, 1), o trasmessa via PEC ([email protected]), entro il prossimo 31 maggio per la formazione della prima graduatoria del 30 giugno, ed entro il 28 febbraio 2024 per la seconda graduatoria (31 marzo 2024).

Insieme all’apposita modulistica debitamente compilata è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità, certificazione Isee e regolare permesso di soggiorno.

La tardiva presentazione della domanda comporta la decadenza del diritto all’erogazione del bonus.

I beneficiari. I requisiti per richiedere il voucher prevedono di essere residenti nel Comune di Siena per almeno uno dei due genitori cittadini italiani, comunitari o extra comunitari, questi ultimi in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per ricevere il contributo è necessario possedere un’attestazione Isee (fascia A) con reddito familiare non superiore a 17.747,58 euro oppure (fascia B) Isee superiore a 17.747,58 euro e fino a 36.151,98 euro.

L’avviso e il modulo di domanda potranno essere scaricati al link: https://www.sienafamiglia.it/bonus-benvenuto-al-mondo/