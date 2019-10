Siena, oggi disinfestazione in alcune zone a verde pubblico

A partire dalle 22 di oggi, 22 ottobre, le zone a verde pubblico di via Ferruccio Parri, Aldo Moro, Enrico Berlinguer, Achille Grandi e Piazza Palmiro Togliatti saranno interessate da interventi di disinfestazione contro gli insetti volanti, in particolare la zanzara tigre.

Nonostante l’uso di sostanze in modalità e quantità tali da non provocare alcun danno a persone e cose, per precauzione si consiglia di non sostare in tali aree fino alle ore 5.30 di domani, 23 ottobre, di non lasciare panni o indumenti tesi e di tenere chiuse le finestre.