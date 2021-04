Siena, nuovi servizi on line del Comune per la gestione della Ztl

Prosegue il processo di digitalizzazione nell’ambito della gestione dei permessi Ztl rilasciati dalla polizia municipale di Siena. “Grazie ai nuovi strumenti messi a disposizione dall’amministrazione comunale i cittadini saranno in grado di relazionarsi con gli uffici comodamente seduti da casa senza doversi recare agli sportelli con conseguente risparmio di tempi e costi – scrive il Comune in una nota-. L’innovazione tecnologica semplificherà e velocizzerà l’istruttoria delle pratiche, evitando la trascrizione di dati e documenti2.

Di seguito le diverse tipologie di permesso che possono essere richieste tramite la modulistica scaricabile attraverso il sito del Comune.

Residente – consente alle famiglie residenti di transitare e sostare in Ztl previo il pagamento della tariffa mensile stabilita in base alla lunghezza del veicolo.

Garage – autorizza il transito in Ztl per raggiungere unità immobiliari destinate al ricovero dei veicoli

Ultra70enne – autorizza il transito e la sosta di 60 minuti ai figli delle persone ultra70enni che non hanno un proprio permesso di accesso

Minori fino a sei anni – autorizza il transito e la sosta di 60 minuti per accompagnare i bambini dai nonni

Servizio – autorizza il transito e la sosta per attività operative alle Pubbliche Amministrazioni, Gestori dei servizi a rete e sottoservizi (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, illuminazione, fognatura),Servizi vari(poste, banche, televisioni, fotografi, autoscuole, onoranze funebri, ecc)

Enti terzo settore – autorizza il transito e la sosta per attività per Organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo.

Attraverso l’indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Servizio-Tecnico-Amministrativo/Permessi-ZTL potranno essere verificate tutte la fasi del procedimento relativo alle proprie istanze, interagendo in modo puntale con l’ufficio, per il rilascio del permesso.