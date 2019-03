Siena Nord, calcio a 5: l’under 19 è campione regionale

Quella di domenica scorsa è stata una partita che sarà ricordata per molto tempo nel mondo del futsal giovanile toscano. Il Siena Nord, primo in classifica con 36 punti, doveva assolutamente vincere per aggiudicarsi il titolo regionale, visto che gli avversari di giornata, la Mattagnanese, erano distanziati di 2 soli punti. Ultima giornata di campionato, scontro diretto, tutti ingredienti per una grande gara. E così è stato.

L’avvio di gara dei senesi è stato micidiale, in vantaggio con Davide Ricci dopo pochi minuti e capaci di tenere a lungo il pallino del gioco. Dopo il pari dei rossoverdi su una disattenzione difensiva, ancora il vantaggio senese ad opera di Federico Materozzi, che porta i bianconeri al riposo in vantaggio, ma con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Nannini per doppia ammonizione. Nel secondo tempo partono forte i mugellani, che conducono a lunghi tratti il gioco, e raggiungono il pari dopo 10’ di gioco. Riccardo Danielli porta di nuovo in vantaggio i senesi ma i ragazzi di Barberino ristabiliscono il pari a 5’ dal termine. Mister Chianese si gioca la carta del portiere di movimento che però non sortisce effetto e la gara sembra incanalata sul pari. Ma nel calcio a 5 ogni istante può decidere una gara, e succede proprio così. A 3 secondi dalla fine, una palla vagante si trasforma in occasione da gol e, dopo lo scambio con Ricci, Putzu davanti al portiere non sbaglia. 4 a 3 e folle corsa sotto la tribuna occupata dai tifosi bianconeri. Il tabellone è fermo a 1.7 secondi dalla fine. Gli avversari non giocano l’ultimo pallone, rendendo onore alla straordinaria forza di volontà e carattere dei senesi. Triplice fischio e meritati festeggiamenti per tutti i ragazzi e lo staff.

Ora le parole al responsabile tecnico Luca Montagnani: “Questo gruppo è la sintesi del nostro progetto che sta avanzando, i componenti di questa squadra sono stati protagonisti di stagioni ricche di soddisfazioni negli allievi, nella juniores e nell’under19. Il percorso va avanti stagione dopo stagione, con un sempre crescente numero di ragazzi che prendono parte alla nostra idea di integrare calcio&futsal; i bei risultati sono la dimostrazione che il lavoro e la pianificazione che stiamo portando avanti funzionano. I miei compimenti ai ragazzi e allo staff per il grande risultato raggiunto.”



Infine, concludiamo con le parole di Stefano Putzu, dirigente della squadra: “Complimenti a tutti. Ragazzi, staff e genitori, che sono stati sempre esemplari nell’aiutare la dirigenza. Questo importante risultato rafforza la nostra volontà di proseguire con il percorso tracciato, e ci riempie di soddisfazione. Adesso l’obiettivo è ben figurare alle fasi nazionali.”