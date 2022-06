Siena non è una provincia per giovani: duro colpo nella classifica nazionale del Sole24Ore

Siena non è una provincia per i giovani, o meglio, lo è per i bambini ma non per i giovani. A dirlo è il Sole24Ore che ha redatto una classifica sulla qualità della vita delle province italiane, dividendola su tre voci, una rivolta alla fascia dei bambini, una rivolta alla fascia d’età 18-35 anni e una rivolta agli over 65. Dal sondaggio eseguito dal quotidiano, Siena risulta essere terza classificata per la qualità della vita dei bambini e 99esima per quanto riguarda la qualità della vita della fascia 18-35 anni, mentre per gli over 65 risulta essere al 61esimo posto.

Il sondaggio è stato eseguito analizzando 12 voci che poi avrebbero costituito il punteggio totale di ogni comune, in cui il massimo punteggio si attesta intorno ai mille punti. Per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini Siena sale sul podio insieme ad Arezzo (seconda) e Aosta (prima). A Spiccare nel sondaggio sono le voci relative ai delitti denunciati a danno di minori, in cui Siena risulta al primo posto e i pediatri, ovvero i professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni. Ciò che manca per scalare ancora di più la classifica sono i verdi attrezzati, i cosiddetti parchi pubblici, in cui Siena si piazza al 67esimo posto e lo sport in cui Siena è 62esima.

Per quanto riguarda la qualità della vita nella fascia 18-35 Siena perde quota e scende al 99esimo posto, 8 posizioni sopra all’ultima classificata che è il Sud della Sardegna. Tra le dodici voci che costituiscono la classifica senese sono i valori dell’imprenditoria giovanile, ovvero la percentuale di giovani titolari di aziende registrate nel territorio in cui Siena risulta essere al 95esimo posto e il canone di locazione, cioè l’incidenza percentuale sul reddito medio (zona semicentrale) registrate a maggio 2022 dove Siena si piazza 92esima. Metà classifica per quanto riguarda la voce laureati in cui Siena conquista la 55esima posizione nella classifica parziale. Bene la disoccupazione giovanile nella fascia 18-34 anni in cui Siena è al 19esimo posto.

Per quanto riguarda, invece, l’ultima classifica, ovvero quella dedicata agli over 65, Siena si piazza al 61esimo posto. Qua a far scendere la città sarebbero il consumo di farmaci per depressione, in cui Siena risulta essere 95esima (anche sa va chiarito che relativamente ai dati relativi a questa voce, la Toscana risulta essere tra le prime regioni d’Italia per utilizzo di farmacia e terapie depressive nei pazienti over 65 ndr). Scarseggiano anche i trasporti anziani e disabili in cui Siena si piazza all’88esimo posto. L’assistenza domiciliare, altra voce negativa, 97esimo piazzamento per Siena, la voce si riferisce alla spesa da parte degli enti pubblici per abitanti con età superiore ai 65 anni. Anche gli orti urbani risultano essere una voce incidente sulla classifica senese, infatti Siena è 88esima per metri quadri per residente nel comune capoluogo.

