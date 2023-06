“Siena Next”, una giornata per la città del futuro

I progetti per la città del futuro in sinergia fra le istituzioni. Il Comune di Siena, nell’ambito del proprio impegno di programmazione strategica, organizza venerdì 16 giugno l’evento “SienaNext”, con l’obiettivo di raccogliere e illustrare le opportunità che evolvono dalla sinergia tra le istituzioni e gli attori che gravitano nel campo della progettazione e dei finanziamenti per lo sviluppo della città e del territorio. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e da Anci, promuove l’edificazione di un’alleanza in grado di sfruttare al meglio le occasioni di crescita con un effetto moltiplicatore sulle risorse disponibili e intercettabili.

La giornata si svolgerà all’interno del Palazzo Pubblico di Siena in due aree distinte, ma comunicanti: nel Cortile del Podestà saranno allestiti degli spazi informativi che presenteranno gli attori coinvolti e i loro progetti al pubblico; in Sala delle Lupe nella mattinata si darà luogo a una descrizione dei risultati di tre progetti, che hanno visto coinvolto anche il Comune di Siena (#NextGenerationSiena, Mosaico e ConVerSi), mentre nel pomeriggio si svolgeranno delle tavole rotonde di alto livello, centrate sui principali temi delle politiche di sviluppo nazionali ed europee.

In particolare si inizierà alle ore 10 all’interno del Cortile del Podestà, dove sarà possibile avere informazioni e conoscere i progetti che coinvolgono Comune di Siena, Università di Siena, Università per Stranieri, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Alleanza Carbon Neutrality, Consorzio Agrario di Siena, Vernice Progetti Culturali, Accademia Fisiocritici e Orto Botanico. Nei vari spazi espositivi, attivi fino alle ore 19, operatori e addetti delle varie istituzioni forniranno dettagli e informazioni sui vari progetti di sviluppo.

Sempre alle ore 10 in Sala delle Lupe, dopo i saluti istituzionali, è in programma la descrizione, con una sorta di “restituzione”, di tre progetti territoriali. Si comincia con “Mosaico Siena: azione di area per una mobilità sostenibile” con l’introduzione di Isabella Gozzi (Terre di Siena Lab, responsabile del progetto) e gli interventi di Giuseppe Gugliotti (sindaco del Comune di Sovicille), Serena Cortecci (assessore del Comune di Colle di Val d’Elsa), Antonio Fantozzi (mobility manager del Comune di Siena), Valentina Pappalardo (mobility manager del Comune di Poggibonsi), Paola Sovali (mobility manager scolastico del Comune di Colle di Val d’Elsa), Luigi Spagnolo (mobility manager aziendale dell’Università per Stranieri di Siena) e Francesco Grandi (mobility manager di Gsk). Alle ore 11 sarà la volta di “Next Generation Siena: verso la costituzione di una strategia di area vasta” con l’introduzione di Raffaella Florio (responsabile consulta città medie e pianificazione strategica di Anci) e gli interventi di Mariapiera Forgione (Ananse Communication), Elisa Filippi (Euronike), Fabrizio Bruno (Codesing Toscana) e Lavinia pastore (Open Impact).

Infine alle ore 12 Iuri Bruni (responsabile della direzione cultura e fundraising del Comune di Siena) introdurrà la presentazione dei risultati del progetto “ConVerSi: connessioni verdi Siena”, che prevede gli interventi di Marco Berni (Codesing Toscana), Sara Nardoni (Urban Life), Margot Omodei (Codesing Toscana con le classi IVA e IVD del Licio Artistico Duccio di Boninsegna di Siena Siena) e Martina Bovo (Sinloc Spa).

Dalle 13,15 è previsto un light lunch nel Foyer del Teatro dei Rinnovati, mentre nel Cortile del Podestà ci sarà intrattenimento musicale a cura di Siena Jazz.

I lavori riprenderanno dalle ore 15, sempre all’interno di Sala delle Lupe, dove sono previste alcune tavole rotonde su tematiche specifiche. La prima, moderata dal giornalista Orlando Pacchiani (La Nazione) e dal titolo “Siena per l’Italia e l’Italia per Siena”, vedrà gli interventi del sindaco di Siena Nicoletta Fabio e del segretario generale di Anci Veronica Nicotra. Alle ore15,45 si parlerà invece de “Il potenziale socio-economico del welfare culturale” con Laura Zanchi (Associazione Pro+ e gruppo Locale Urbact C-Change), Carlo Andorlini (Community Hub Culture Ibride) e Chiara Mocenni (docente di Sistemi e controllo, Università di Siena)​ con la moderazione di Virginia Masoni (Canale 3 Toscana). Alle ore 16,30 Matteo Borsi (RadioSienaTV) modererà l’evento dal titolo “Il sistema agroalimentare come volano di crescita del territorio”, con Carlo Rossi (presidente Fondazione Monte dei Paschi), Angelo Riccaboni (presidente Santa Chiara Lab di Siena), Eros Trabalzini (presidente Consorzio Agrario di Siena) e Marina Lauri (responsabile agricoltura e forestazione Anci Toscana). Alle ore 17,30 sarà la volta del tema “Le declinazioni dello sviluppo sostenibile nelle politiche di Coesione 21-27” con Massimiliano Tabusi (geografo e delegato del rettore dell’Università per Stranieri di Siena per la sostenibilità), Silvia Burzagli (responsabile della Regione Toscana per rapporti istituzionali con organi e organismi comunitari) e Simone Bastianoni (presidente dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality, Università di Siena). Modera Gennaro Groppa (Corriere di Siena). Alle ore 18,15 Katiuscia Vaselli (SienaNews) dialogherà con Stefano Bartoli (psicologo, docente universitario e direttore del Centro di Terapia Strategica) e Matteo Betti (schermidore e medaglia d’oro in Coppa del Mondo Paralimpica) sul tema “Il valore del lavoro di squadra nel raggiungimento degli obiettivi”.​

La giornata si concluderà al ChigianaArtCafè con un aperitivo di networking.L’evento è a cura della direzione cultura e fundraising del Comune di Siena.