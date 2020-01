L’agenda di Siena News – “La memoria e l’oblio”, nuova mostra a Mohsen

Memorie femminili della deportazione

In occasione della Giornata della Memoria, l’annuale commemorazione internazionale delle vittime della Shoah, il Soroptimist International Club di Siena ha organizzato il giorno alle 18, la conferenza sul tema “Alba Valech Capozzi – A24029 – Memoria femminili della deportazione”, con la lettura dei più significativi passaggi riportati nel toccante libro lasciato da Alba Valech Capozzi,

Perso a New Orleans, il primo aperitivo in danza del 2020

È dedicato al contrasto razziale il primo degli “Aperitivi in danza” del 2020 organizzato da MOTUS al Centro Internazionale d’Arte di Siena, che inizia con il vernissage fotografico “Lost in New Orleans” dell’artista fiorentina Valentina Bucca. La mostra, che si inaugura giovedì 30 gennaio alle 20.30, propone una serie di scatti in bianco e nero che raccontano le strade, gli eccessi, le stravaganze della città di New Orleans, storicamente considerata il fulcro di una multirazzialità stimolante e fascinosa, ma, allo stesso tempo, non priva di contraddizioni e contrasti.Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 8 euro) ed è consigliata la prenotazione.Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] o telefonare allo 0577 – 286980.

Mohsen: mostra fotografica della fotografa Daniela Cappelli, intitolata “La memoria e l’oblio”