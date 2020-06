Siena, nelle scuole e negli asili comunali arrivano le luci a led e i pannelli fotovoltaici

Al via il progetto per l’efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici e immobili comunali che vedrà la sostituzione di apparecchi illuminanti già esistenti con altri a led nelle scuole elementari G. Duprè, G. Pascoli, l’asilo Nido Orso Balù e la scuola media Cecco Angiolieri. Il piano, per una spesa complessiva di 170mila euro, riguarderà anche l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dell’Asilo Nido Melograno, le scuole materne Raggio di Sole e Isola d’Arbia nonché i Magazzini di Cerchiaia.

«I nuovi apparecchi per illuminazione equipaggiati con tecnologia led – ha ricordato l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese – a parità di flusso emesso garantiranno maggiori performance in termini di consumo, durata e qualità di illuminazione garantendo così un notevole risparmio per l’Amministrazione e una razionalizzazione gli interventi di manutenzione. L’intervento sul fotovoltaico che si propone di installare sulla copertura di alcuni immobili di competenza comunale permetterà alle strutture coinvolte una massimizzazione dell’autoconsumo di energia elettrica». Gli interventi saranno interamente finanziati con ricorso al contributo erogato dal Ministero dell’Interno attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per mezzo di un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17/01/2020.