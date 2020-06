Siena, nel weekend campagna di tesseramento del Pd

Sabato 27 e domenica 28 giugno il Partito Democratico senese promuove un weekend dedicato al tesseramento 2020. Nei 35 comuni e nei 120 circoli territoriali della Provincia di Siena sono previste decine di iniziative per un evento che caratterizza l’attività ordinaria del PD. Da San Gimignano a Chiusi passando dalla città di Siena, si parte sabato con la fase dei circoli aperti con i dirigenti locali e gli amministratori che incontreranno i cittadini per una campagna di ascolto che interesserà temi nazionali e locali. Domenica 28 giugno, invece, i volontari saranno protagonisti di un capillare porta a porta in tutti i centri della provincia e la città di Siena per sviluppare una delle più importanti campagne di adesione promosse negli ultimi anni. Dopo la positiva tornata elettorale amministrativa dello scorso anno anche nelle terre di Siena il Partito Democratico sta suscitando un rinnovato interesse e riscontrando una significativa attenzione. Anche la imminente scadenza elettorale che interesserà la Regione Toscana costituisce una occasione preziosa per consolidare il rapporto tra i cittadini senesi e il PD. “Il PD senese si apre in questo fine settimana a tutti i cittadini e alle comunità – afferma Daniele Cortonesi,

Responsabile comunicazione del partito- allo scopo di favorire un confronto vero e un dialogo concreto”. “In questa circostanza chiediamo a tutti di partecipare a questa giornata aperta, anche attraverso giudizi e sottolineature critiche – conclude Daniele Cortonesi- perché un grande e popolare partito deve costruire una relazione vera e costante con i propri elettori e cittadini”.