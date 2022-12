Siena, nel mercatino di Camollia riapre la mostra dei presepi artistici

Riaprono anche quest’anno i battenti del mercatino di Camollia (l’ex Mercato Rionale in piazza Chigi) per le iniziative natalizie della Confraternita di Santa Maria in portico a Fontegiusta. Fino all’8 gennaio la cittadinanza è invitata a visitare una mostra di presepi artistici, affiancati da presepi sui generis, allestiti per favorire la riflessione e riportare nei cuori il vero significato del Natale, la venuta del Salvatore per tutti.

Uno di dei presepi, definito “a immersione”, è stato concepito come interattivo e consente un particolare dialogo con l’Angelo presente nella grotta segnalata dalla stella. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico, i proventi della vendita dei piccoli presepi artigianali saranno infatti devoluti alle necessità della Casa di accoglienza in via di Fontegiusta e a famiglie bisognose , di una pesca di oggettistica e libri e di una lotteria che vede come primo premio un’opera di Carlo Pizzichini, affermato artista senese, pittore, scultore e ceramista, come secondo premio un cesto natalizio e come terzo premio una cena per due persone offerta dall’Osteria di Fontegiusta in via Camollia.

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,30, con estensione dell’apertura dalle 11 alle 13 il sabato , la domenica e il 6 gennaio