Siena, Michelotti nuovo commissario provinciale di Fdi: “Vogliamo radicarci ancora di più nel territorio”

E’ Francesco Michelotti il nuovo commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Siena. L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio con una lettera inviata dalla leader del partito Giorgia Meloni allo stesso Michelotti. Michelotti prenderà il posto di Fabrizio Rossi che si è candidato per le elezioni regionali nel collegio di Grosseto.Proprio l’argomento delle elezioni è stato il primo tema affrontato dall’attuale assessore del comune di Siena da nuovo commissario di Fdi in carica, “pieno sostegno alla candidata del centrodestra Susanna Ceccardi, siamo a lavoro per sostenere la sua battaglia in una Regione che stavolta è contendibile -afferma-. Abbiamo nel territorio sei ottimi candidati, ci crediamo”. Sul lavoro che verrà fatto a Siena Michelotti ha spiegato che ” andrà strutturato il partito nei circoli già esistenti che lavorano molto bene e negli altri circoli che sono in via di costruzione – dice-. Ci stiamo radicando ancora di più nel territorio: ci sono ingressi nella Valdelsa, a Siena e nel sud del provincia ed il merito principale va a Giorgia Meloni”.

Infine sulla situazione con gli alleati di centrodestra: ” il rapporto è ottimo sia nei municipi, uno su tutti il capoluogo, dove siamo maggioranza, sia dove siamo all’opposizione. Puntiamo a rafforzarlo” .