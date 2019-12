Flixbus, ripristinata la linea diretta Siena – Matera

Sarà ripristinata una linea diretta Flixbus tra la Toscana e la Basilicata, a dare l’ annuncio è l’assessore all’università Paolo Benini. La copertura del servizio di trasporto Siena-Matera, andata e ritorno, avrà la durata di 8 ore circa.

Benini, dopo aver incontrato una delegazioni di studenti del gruppo “Generazione Lucana” si era subito attivato per risolvere la vicenda che vedeva importanti variazioni di orari, durata dei tempi di percorrenza, cambi e soste prolungate della tratta Matera – Pisa con fermata a Siena e viceversa di Flixbus. Una scelta che avrebbe prodotto notevoli disagi agli studenti della Basilicata presenti nella nostra città. “Sono felice – afferma l’assessore – e ringrazio Flixbus per questo risultato soprattutto perché è fondamentale mantenere il nostro polo universitario senese attrattivo, anche da un punto di vista di trasporti e collegamenti. Sono soddisfatto che la mia richiesta di incentivare spostamenti comodi e veloci, in un’ottica di risparmio di tempo e di costi sia stata accolta. Il nuovo servizio, per tempi tecnici, inizierà da marzo”.

Ma oltre a quanto raggiunto con Flixbus, l’assessore Benini ha ottenuto anche la disponibilità di Ricci Bus, azienda senese di autonoleggi su gomma, che “ha proposto un servizio ad hoc per gli studenti lucani con una formula turistica e tariffe che a breve mi verranno comunicate”.