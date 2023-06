Siena, l’Ordine degli avvocati premia la 3A del Piccolomini per il secondo posto al torneo “Dire e contraddire”

Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siena, l’avvocato Antonio Giovanni Ciacci, a nome del consiglio, ha premiato con una targa la squadra la classe 3A dell’Istituto Piccolomini di Siena, composta da Andrea Santoro, Francesco Volpe, Gennaro Raccioppoli, Viola Saracini e Flavia Metalla, che si è aggiudicata il secondo posto alla finalissima del torneo nazionale “Dire e contraddire” del 18 maggio.

“Il presidente si è complimentato con i ragazzi della squadra della 3A e ha espresso grande soddisfazione per l’importante risultato che hanno ottenuto -spiega una nota-. Ha poi ricordato che l’adesione al progetto si deve alla decisione del precedente Consiglio, presieduto dall’avvocato Lucia Secchi Tarugi, che aveva organizzato il torneo in ambito territoriale e che, visto il riscontro molto positivo che era stato ottenuto, decise di partecipare per il secondo anno, aderendo però al torneo nazionale”.

“Fondamentale è stato anche tutto il lavoro di preparazione dei giovani studenti all’ars oratoria, all’uso delle tecniche per argomentare e contro argomentare in maniera efficace ed efficiente, svolto dalle insegnanti Paola Porciatti e Barbara Pipparelli e dagli avvocati del Foro di Siena che hanno collaborato al progetto in entrambe le edizioni del torneo. Il presidente Ciacci ha quindi ringraziato le insegnanti, l’avvocato Alessandra Coviello, che è stata la tutor della squadra della 3A che si è aggiudicata il secondo posto al torneo nazionale di quest’anno, l’avvocato Antonella Picchianti referente del progetto nella precedente consiliatura, l’ avvocato Marco Bianchini, l’avvocato Silvia Chellini, l’ avvocato Gabriele Cresti, l’avvocatoLucia Fabbri, l’ avvocato Bernarda Valente e le referenti del progetto avvocato Mara Moretti ed avvocato Valentina Del Grande. È stato un grande successo per il Coa di Siena e per l’Istituto Piccolomini.