Regionali, la senatrice Nisini(Lega): “Candidato del centrodestra? Nome a breve”

“Il centrodestra è unito, a breve uscirà il nome”. Lo ripete più volte la senatrice della Lega Tiziana Nisini. La parlamentare eletta nel nostro collegio era presente oggi ad un gazebo del partito locale “per dire no ad ogni tipo di sanatoria per regolarizzare ben 700 mila migranti”.”Ci siamo mobilitati per dire no all’iniziativa del governo -. Non siamo in linea con un’esecutivo che vuole regolarizzare gli irregolari. Noi siamo per le persone per bene, come gli stranieri regolari che si sono integrati nel nostro paese”.

“In Toscana si parla di 34mila persone – afferma Nisini-, il governo segue il suo filone di sempre: contrastare Matteo Salvini smontando i decreti sicurezza e sicurezza bis. Hanno già contattato le prefetture per chiedere rimborsi per gli irregolari accolti nei centri d’accoglienza. Con Salvini le quote erano state ridimensionate e alcuni bandi della prefettura erano andati deserti”.

“Stiamo facendo una scelta importante, il centrodestra con Lega trainante ha alte percentuali – continua-. Qui abbiamo lavorato bene e abbiamo conquistato tanti capoluoghi di provincia a partire da quello di Arezzo nel 2015. Il nostro percorso sta portando risultato”. La figura più adatta per la guida della Regione per Nisini è “qualcuno che coinvolga e piaccia tutte e tre le forza politiche e che porti avanti le battaglie che della coalizione e della Lega-spiega-. Noi quando siamo stati al governo abbiamo portato a casa molti risultati. La sinistra ci accusa di essere un partito di slogan ma noi abbiamo portato a termine la legittima difesa, quota 100, i decreti sicurezza e sicurezza bis e il codice rosso”.

Marco Crimi