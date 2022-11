Siena, le tombe di Bastianini, Zani e De Bosis diventano sepolture storiche

Le concessioni cimiteriali stipulate per Ettore Bastianini e Vittorio Zani al cimitero del Laterino e per Elena de Bosis saranno trasformate in in sepolture storiche. Lo ha deciso la giunta comunale con una delibera. Nei cimiteri, spiega l’atto, “sono state nel tempo individuate alcune sepolture storiche o sepolture di personaggi che hanno rivestito ruoli di particolare rilievo”, per cui, visto che il Comune aveva già dato mandato di procedere con la trasformazione, si passerà all’iscrizione nell’elenco delle sepolture storiche