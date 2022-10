Siena, la provincia sceglie il nuovo presidente tra David Bussagli e Alessio Serragli

Domenica prossima la provincia di Siena sceglie il suo nuovo presidente: la sfida sarà tra David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e attuale vice presidente della stessa Provincia facente funzioni, ed il sindaco di Monticiano Alessio Serragli. Si voterà dalle 8 alle 20 nel seggio unico della sala degli Arazzi nella sede della Provincia in Piazza Duomo. Il corpo elettorale è formato da 460 persone tra sindaci e consiglieri dei Comuni del nostro territorio. Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Le schede sono di cinque differenti colori (azzurro, arancione, grigio, rosso e verde), a seconda della fascia di popolazione a cui appartiene il Comune dell’elettore. “Sarà importantissimo che la provincia di adoperi in modo che la futura stazione dell’Alta velocità possa essere localizzata in Val di Chiana senese”, questo l’obiettivo declinato da Alessio Serragli che ha fatto sapere di aver accolto la candidatura “per dare voce alle aree interne. Da presidente – continua- mi adopererò per attivare tavoli di concertazione con tutti i Comuni e porrò l’attenzione sul tema delle infrastrutture”.