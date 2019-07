Siena, la Provincia cerca locali in affitto da adibire ad aule scolastiche: ecco i requisiti dell’immobile

La Provincia di Siena intende individuare un immobile in Siena da condurre in locazione e da adibire a servizio del Liceo Classico “E.S. Piccolomini” di Siena.



Caratteristiche e requisiti dell’immobile

L’immobile o porzione di immobile deve avere le seguenti caratteristiche essenziali/requisiti minimi:

1. ubicazione nel centro abitato di Siena, in zona ben collegata con i mezzi di trasporto pubblici e con le principali vie di comunicazione ;

2. destinazione d’uso specifica SERVIZI con possibilità di cambio di destinazione d’uso a SERVIZI PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE in tempi rapidi;

3. disponibilità dei seguenti certificati: certificato di agibilità dei locali in relazione alla specifica destinazione richiesta; certificato o dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti igienico sanitari;

4. essere in regola agli effetti urbanistici, nonché essere conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di eliminazione delle barriere architettoniche;

5. la superficie coperta complessiva, al netto dei muri perimetrali esterni, non dovrà essere inferiore a mq. 245, escluso corridoi , servizi igienici e atrii, con la possibilità di ospitare 5 aule mediamente di 49 mq ciascuna;

6. i locali dovranno svilupparsi su un unico piano;

7. i locali dovranno essere dotati di gruppi di servizi igienici per gli alunni aventi le seguenti caratteristiche :

– separati per sesso;

– ciascun gruppo dotato di almeno tre box con un vaso cadauno, con pareti divisorie di altezza non inferiore a m.2,10, mentre i lavelli possono essere posizionati anche nell’antibagno;

– un bagno accessibile ai portatori di handicap;

– un gruppo servizi igienici distinti per sesso per gli insegnanti;

10. disponibilità dei locali pronti all’uso entro il 30.08.2019;

11. conformità con la Regola Tecnica di Prevenzioni Incendi per l’edilizia scolastica D.M. 26 agosto 1992 per scuole classificate di tipo 0 ( con numero di presenze contemporanee fino a sotto le 100 persone) e con il D.M. 10 .03.1998;

12. impianti termici, elettrici e tecnologici perfettamente funzionanti e dotati di certificazioni di conformità;

13. ciascuna aula dovrà essere dotata di almeno una presa elettrica e di rete ;

14. eventuali modifiche integrative per rendere i locali rispondenti alle esigenze sopra descritte, compreso il cambio di destinazione d’uso saranno a carico del proprietario.



Si precisa che la superficie richiesta è suscettibile di valutazione in relazione alle caratteristiche dell’immobile, alle superfici effettivamente utilizzabili, al numero dei vani e ad altri fattori che influiscono sulla reale fruibilità degli spazi.



Si precisa che, in mancanza di offerte esattamente corrispondenti alle caratteristiche sopra indicate, saranno comunque prese in considerazione, esaminate e verificate proposte che possano essere ritenute utili al soddisfacimento anche parziale dell’esigenza allocativa rappresentata.



Titoli preferenziali

Si darà preferenza alle strutture che siano ubicate nel centro storico e nello specifico a Piazza Sant’Agostino, dove è ubicata la sede principale della scuola; si valuteranno, altresì, l’indipendenza del fabbricato e la vicinanza a parcheggi pubblici o privati ovvero ad aree pubbliche e di uso pubblico (standard urbanistici).



Durata del contratto

L’eventuale rapporto contrattuale avrà durata di sei anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con facoltà di recesso ai sensi del penultimo comma dell’art.27 L.392/1978.



SCADENZA E MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse è fissato per le ore 12.00 del giorno 12 agosto 2019.

Le manifestazioni di interesse dovranno giungere in busta chiusa entro la data indicata, presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Siena – piazza Duomo 9, 53100 Siena, con indicato esternamente l’oggetto “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LOCAZIONE IMMOBILIARE. LOCALI DA ADIBIRE AD AULE SCOLASTICHE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER LICEO CLASSICO “E.S. PICCOLOMINI” DI SIENA”.

Per il termine perentorio farà fede il timbro apposto all’arrivo dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Provinciale di Siena.



L’avviso completo è presente in albo pretorio e in home page del sito www.provincia.siena.it