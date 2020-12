Siena, la Guardia di Finanza fa brillare fuochi d’artificio illegali

La Guardia di Finanza di Siena, nella giornata di ieri, insieme al personale specializzato, ha proceduto a neutralizzare fuochi d’artificio pericolosi per l’incolumità, già oggetto di sequestro nell’ambito di precedenti operazioni di servizio svolte su tutto il territorio provinciale. L’attività di brillamento – condotta in stretta sinergia con personale artificieri del 10° CERIMANT di Napoli dell’Esercito Italiano nell’ambito di un cordone di sicurezza garantito anche da personale sanitario fornito dalla Croce Rossa Italiana – Sezione di Montepulciano – ha rappresentato l’ultimo atto di un lungo iter intrapreso in sinergia con gli altri attori istituzionali nell’ottica di eliminare definitivamente ordigni pirotecnici pericolosi per la salute.