Siena, la Ego Handball batte Bozen 28 – 26

Grande partita, quella tra Ego Hanball Siena e Bozen che ha visto la vittoria in casa dei senesi per 28 a 26. Una partita sicuramente difficile: la Ego si è battuta contro una squadra ritenuta tra le più forti del campionato di serie A. Proprio per questo Bolzano, Bozen il nome della squadra, si trova attualmente terza in campionato nonostante il lungo stop obbligato a causa della positività al Covid-19 di alcuni membri della squadra. Marrochi, Nikocevic e Leban i migliori in campo che hanno disputato un grande match, con azioni di gioco importanti portando a segno numerosi tiri in porta, contribuendo alla vittoria della Ego Hanball Siena. Una partita che non ha lasciato spazio a errori, nonostante tutto, però, i senesi sono sempre stati in testa nel punteggio nei due tempi di gioco.

Di seguito la video diretta del match.